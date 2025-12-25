Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка В Аризоне мужчина убил на глазах у сына бывшую жену и покончил с собой

В штате Аризона в канун Рождества 30-летняя многодетная мать была застрелена бывшим мужем, с которым она оспаривала право опеки над сыном, сообщает People. Нападавший, 23-летний Алексис Торрес, расправился с женщиной на глазах у их трехлетнего сына. Сразу после совершения преступления мужчина забрал ребенка и скрылся с места происшествия на автомобиле.

Полиция обнаружила подозреваемого забаррикадированным в одном из соседних домов, однако при штурме Торрес был найден мертвым. Трехлетний мальчик, похищенный из дома матери, находился в машине злоумышленника и не пострадал.

В результате инцидента пятеро детей остались сиротами незадолго до праздника, сейчас родственники организуют сбор средств для их поддержки. Семья погибшей описывает ее как преданную и любящую мать. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все детали этой двойной трагедии.

