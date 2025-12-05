ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 14:12

Секс в парке закончился для американца жестокой расправой

Жительница Алабамы застрелила любовника после попытки разрыва отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Алабама задержана женщина, обвиняемая в убийстве своего любовника сразу после интимной встречи в парке, сообщает местный портал AL.com. Жертвой стал 64-летний Томас Уильямс, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в Бирмингеме.

Полиция установила личность подозреваемой, изучив телефон погибшего и записи с камер видеонаблюдения. На них был зафиксирован автомобиль 64-летней Бониты Браун, которая впоследствии и была арестована по подозрению в совершении преступления.

В ходе допроса она полностью признала свою вину и рассказала о мотивах. По ее словам, Уильямс после секса на природе сообщил о своем желании прекратить отношения, что вызвало у женщины сильнейший приступ ярости.

Бонита Браун пояснила, что в состоянии аффекта достала пистолет и произвела три выстрела в своего партнера. Чтобы скрыть следы преступления, она также избавилась от своего мобильного телефона, который мог быть вещественным доказательством.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что участковый полицейский ловко задержал вооруженного мужчину в Башкирии благодаря зазвонившему телефону. По ее словам, злоумышленник из ревности убил жену и ее предполагаемого любовника, выстрелив в них из самодельного обреза.

США
Алабама
убийства
любовники
