Сотрудница христианской школы совратила несовершеннолетнюю ученицу

В штате Алабама правоохранительные органы обвинили в связи с ученицей 35-летнюю Сару Хаггинс Логан, преподавателя христианской школы, пишет WBRC. Ее подозревают в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней.
Расследование дела началось после того, как родители пострадавшей девочки обратились в полицию. Они утверждали, что сотрудница христианской школы North River Christian Academy совратила их дочь.
Следователи тщательно изучили все собранные доказательства и провели необходимые допросы. После этого они приняли решение об аресте Логан. По версии полиции, она совершила с юной ученицей как минимум один половой акт.
Образовательное учреждение расторгло трудовой договор с Логан. Правоохранители предполагают, что пострадавшая ученица, чьи имя и возраст не раскрывают, возможно, не единственная жертва обвиняемой. Расследование по делу продолжается.
Ранее в штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекаря арестовали за растление учеников школы, где она работала. Предполагается, что женщина имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких локациях.