Сотрудница христианской школы совратила несовершеннолетнюю ученицу В Алабаме 35-летнюю учительницу обвинили в интимной связи с несовершеннолетней

В штате Алабама правоохранительные органы обвинили в связи с ученицей 35-летнюю Сару Хаггинс Логан, преподавателя христианской школы, пишет WBRC. Ее подозревают в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней.

Расследование дела началось после того, как родители пострадавшей девочки обратились в полицию. Они утверждали, что сотрудница христианской школы North River Christian Academy совратила их дочь.

Следователи тщательно изучили все собранные доказательства и провели необходимые допросы. После этого они приняли решение об аресте Логан. По версии полиции, она совершила с юной ученицей как минимум один половой акт.

Образовательное учреждение расторгло трудовой договор с Логан. Правоохранители предполагают, что пострадавшая ученица, чьи имя и возраст не раскрывают, возможно, не единственная жертва обвиняемой. Расследование по делу продолжается.

Ранее в штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекаря арестовали за растление учеников школы, где она работала. Предполагается, что женщина имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких локациях.