25 декабря 2025 в 18:15

Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Подмосковье ведется разбирательство в отношении 43-летнего уроженца Украины, которого подозревают в убийстве возлюбленной. Девушка не отвечала мужчине взаимностью и в один вечер лишилась жизни. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Украинец без российского паспорта

Украинец, о котором идет речь, приехал в Московскую область пару лет назад. На родине у него остались мать, несколько бывших жен и рожденные от них четверо кровных детей.

В столичной агломерации иностранец собирался найти работу. Он снял квартиру в Ногинске и начал изучать вакансии. Позднее он с трудом нашел дело на стройке. Проблемы были в том числе из-за отсутствия российского паспорта, пишет MK.RU.

Мужчина мечтал получить российское гражданство, однако не соответствовал необходимым требованиям.

Девушка из дома напротив

Вскоре мужчина познакомился с 25-летней девушкой из дома напротив, которая очаровала его своей внешностью. Та оказалась матерью-одиночкой, воспитывала сына.

До декретного отпуска она работала специалистом по лошадям, организовывала конные походы. Несмотря на то что у нее уже был партнер, приезжий начал проявлять к ней внимание: помогал деньгами, неоднократно предлагал фиктивный брак. Женщина всякий раз отказывала, а родственники неоднократно просили мужчину оставить девушку в покое — однако он игнорировал эти просьбы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осложняло портрет будущего жениха то, что он страдал от хронического алкоголизма. Кроме того, он постоянно носил при себе два охотничьих ножа.

Перерезал горло

21 декабря у женщины произошла ссора с ее сожителем, после которой тот ушел из дома. Поздно вечером к ней неожиданно пришел ее настойчивый ухажер — в компании другой женщины и в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все трое выпили спиртного, а затем гости ушли. Мать-одиночка уложила сына спать и решила сходить в магазин за сигаретами.

Выйдя из дома, она не заметила, что забыла ключи, а ее телефон оказался полностью разряжен. Оставшись без возможности попасть обратно в квартиру, она металась возле подъезда в поисках выхода. В этот момент к ней подошел ее пьяный ухажер. Неожиданно он напал на нее с ножом, нанес множественные удары в область живота и перерезал горло. Женщина погибла на месте преступления.

Украинец под стражей

После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали правоохранительные органы. По ходатайству следователя он был заключен под стражу.

«В ходе развития ссоры мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область шеи и туловища. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый скрылся, но в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено, и он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — подтвердили в СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Анна Тертичная, в настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

украинцы
происшествия
криминал
Ногинск
Подмосковье
Московская область
Россия
убийства
убийцы
поножовщины
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
