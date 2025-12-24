«Приглашал к себе на ночевку»: заслуженного педагога обвинили в педофилии

Экс-воспитанники заслуженного педагога России Ефима Штейнберга обратились в Следственный комитет с заявлением. Они обвинили мужчину в растлении мальчиков внутри своего разновозрастного отряда «Надежда». NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Фаворит

Отряд «Надежда» работает при детском дворце творчества «Преображенский» в Москве. Один из заявителей Иосиф К. попал туда в возрасте 10 лет и пробыл там до совершеннолетия, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Его бывший воспитатель — 80-летний Ефим Штейнберг, заслуженный педагог, который пользовался безусловным доверием семьи Иосифа. По мнению очевидцев, Штейнберг всегда выделял нескольких мальчиков из отряда, уделяя им особое внимание и стремясь к физическому сближению, как правило, до достижения ими 16 лет.

Иосиф рассказал, что стал одним из таких фаворитов. Он рассказал журналистам, как часто проводил время вместе с Штейнбергом, в том числе ночевал у него дома.

«Будто это наш секрет»

По словам Иосифа, первый случай сексуального насилия произошел, когда ему было 12 лет: Штейнберг приглашал его домой под предлогом совместного просмотра фильмов и ужина, после чего начинались домогательства.

«Он приглашал меня к себе домой на ночевку перед репетицией. Это было похоже на вечер отца и сына, мы что-то смотрели, ели. После был оральный секс с его стороны. Мне не нравилось, но я думал, что так должно быть. Мы это не обсуждали, но я понимал, что об этом никому нельзя рассказывать, будто это наш секрет», — рассказал Иосиф каналу.

Случаи насилия, по свидетельствам очевидцев, затрагивали десятки мальчиков. Когда некоторые пострадавшие пытались сообщить о происходящем руководству отряда — напрямую или через подруг, — их заставляли замолчать или уйти из отряда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным «Осторожно, новости», подтверждено около 10 случаев сексуализированного насилия. Бывшая воспитанница София З. рассказала журналистам, что знает о новых случаях, произошедших два года назад, но пострадавшие пока не готовы публично выступать.

«Грязные слухи и клевета»

Руководство отряда «Надежда» отрицает все обвинения в адрес Штейнберга, называя их «грязными слухами» и «клеветой». В ответ на обвинения Иосиф и София, по их словам, столкнулись с агрессией: в соцсетях против них распространяют личные данные и угрожают.

4 ноября один из участников отряда напал на Софию на юбилее «Надежды», после чего она опасается за свою безопасность. Ранее Иосиф и София предлагали Штейнбергу уйти с должности и закрыть отряд. Воспитатель сначала сообщил, что подал заявление об уходе, но продолжил деятельность. Пострадавшие подали заявление в Следственный комитет и ожидают возбуждения уголовного дела. Имя Штейнберга до сих пор указано на официальном сайта отряда в числе педагогов. В том числе ему посвящена отдельная рубрика, при открытии которой появляется пустая страница.

