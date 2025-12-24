Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом

В Татарстане Верховный суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку за насилие в отношении пяти родных детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Деанон от Верховного суда

В судебной инстанции назвали фамилию мужчины, признанного виновным, — им оказался местный житель Храмцов. В его деле фигурирует несколько составов, связанных со статьей об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Сегодня Верховным судом Республики Татарстан рассмотрено уголовное дело в отношении Храмцова В. А., который признан виновным в совершении преступлений <…> и по совокупности преступлений осужден к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Постановленный по делу приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционном порядке», — сообщили в Верховном суде 22 декабря.

Тунеядец и алкаш

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мужчина жил в маленьком городе в одном из районов Татарстана. Вместе с супругой воспитывал пятерых детей — одного мальчика и четверых девочек. Мужчина много пил и практически не работал, иногда устраивался дворником, но его быстро увольняли. Семью на себе тянула мать, которая из-за работы практически не появлялась дома.

«Татар-информ» со ссылкой на свой источник пишет, что педофил орудовал с 2009 по 2024 год — насиловал дочерей и сына.

Сексуальному насилию дети подвергались с шести лет. При этом насилие не прекращалось, даже когда дети вырастали. Один из последних эпизодов произошел уже со взрослой дочерью. По данным источника агентства, мужчина угрожал детям убийством, если они попытаются кому-то рассказать.

Старшие дочери боялись, что в маленьком городе кто-то узнает о происходящем и поползут слухи, а также опасались, что их могут забрать в разные детдома, поэтому все скрывали.

Дети хотят лишить квартиры?

Мать детей утверждала, что ничего не знала о насилии над детьми. Дети боялись обсуждать эту тему даже между собой.

Помощь подоспела лишь со стороны мужа одной из пострадавших. Когда одна из старших сестер вышла замуж, она рассказала мужу о пережитом насилии. Он обратился за помощью к мужу старшей сестры своей супруги и все ему рассказал.

Мужчины отправились домой к насильнику — тот во всем сознался. Однако в суде мужчина все обвинения отрицал — говорил, что дети просто хотят лишить его квартиры.

Но собранные следствием доказательства говорили не в пользу растлителя. В итоге мужчина, если его приговор не будет оспорен, в ближайшее время отправится в колонию.

