Пустой холодильник и труп младенца: в Норильске арестовали многодетную мать

В Хакасии против многодетной матери завели уголовное дело по статье об убийстве. Женщина на четыре дня ушла в загул, оставив отпрысков без еды. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Мальчик умер

В городе Норильске в СИЗО отправили 35-летнюю мать четверых детей. По данным управления Следственного комитета, женщина на четыре дня ушла из дома, оставив дочерей и сына без продуктов питания. В результате пятимесячный мальчик скончался от голода.

«По версии следствия, обвиняемая проживала в квартире по улице Бегичева города Норильска вместе с тремя дочерями — 15, двух и одного года, а также пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения», — рассказали в СКР.

Убийство и халатность

Двух девочек в возрасте одного и двух лет госпитализировали. За их состоянием после нескольких дней голодания следят медики лечебного учреждения. Старшая дочь подозреваемой помещена в социальный приют для детей.

«Женщина допрошена об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — констатировали в СКР.

Женщине инкриминируют статью «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Кроме того, Следственный комитет отмечает, что следователи изучат то, как в жизни семейства участвовали органы системы профилактики. Разбирательство будет вестись по статье о халатности.

Отец сидит за побои

Telegram-канал Kras Mash выяснил, кто является отцом пострадавших детей. Им оказался Александр, который сидит в колонии за побои. По данным канала, мужчина часто избивал супругу и старшую дочь. В его статусе в социальной сети «ВКонтакте» написано: «Люблю жену и обожаю дочек».

Kras Mash пишет, что Александр отбывает срок с января 2025 года. При этом не уточняется, за какое именно рукоприкладство он был приговорен к лишению свободы.

Канал утверждает, что на протяжении долгого времени со счета подозреваемой женщины снимались только суммы за алкоголь. Еду она не покупала.

Выясняется, почему старшая девочка не предприняла ничего, пока ее мать гуляла. Предположительно, подобное случалось и раньше, поэтому девочка никак не отреагировала. Она лишь позвонила и сказала, что младший брат умер.

