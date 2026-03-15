Силовики нагрянули в мэрию Таганрога

В администрации Таганрога прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил источник 161.RU. Проверка касается сотрудников администрации города. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Чиновников подозревают в нецелевом расходовании средств из бюджета.

Речь идет об украденных миллионах. Под подозрением силовиков еще ряд сотрудников администрации, которые занимают руководящие должности. Все они будут вызваны на допрос в ближайшее время пока в качестве свидетелей, — сказал источник.

Собеседник уточнил, что обыски проводились на прошлой неделе. Особое внимание силовиков привлекли сотрудники, работающие в сфере ЖКХ и транспорта. Правоохранительные органы проверяют счета и документы, связанные с МКУ «Благоустройство». Ряд заключенных контрактов, в том числе по организации эксплуатации дорог, якобы не имеют подтверждения расходов.

Ранее в столичном бизнес-центре Port Plaza прошли обыски. В одном из офисов были обнаружены патроны. На кадрах с места происшествия видно, что возле офиса припаркована машина сотрудников правоохранительных органов, а у входа в здание находятся мужчины в камуфляжной форме.

До этого сообщалось о следственных действиях в рабочем кабинете руководителя краснодарской налоговой инспекции № 3 Арсена Саркисяна, а также по его месту жительства. Чиновника подозревают в мошенничестве, связанном с земельным участком.