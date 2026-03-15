Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:54

На Западе узнали истинное мнение Трампа о расстановке сил на Украине

FT: Трамп заявил Мерцу о победе России на Украине

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Ход боевых действий на Украине складывается в пользу России, заявил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. По сведениям газеты, глава Белого дома не проявил готовности к углубленному обсуждению урегулирования, будучи уверенным в истощении сил Киева и сохранении потенциала Москвы.

Визит Мерца в Вашингтон состоялся 3 марта, куда он прибыл, имея при себе наглядные материалы для аргументации необходимости более жесткого курса в отношении России. Однако, как отмечает FT, Трамп остался равнодушен к представленным доводам и картам, придерживаясь собственной оценки текущей расстановки сил.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Европы заблуждаются, стимулируя украинское руководство к затягиванию противостояния. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, европейские лидеры предпринимают активные попытки склонить Киев к продолжению боевых действий.

Дональд Трамп
Фридрих Мерц
США
Германия
Украина
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.