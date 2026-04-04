04 апреля 2026 в 21:39

Число раненных при обстреле Донецка увеличилось

Пушилин: при атаке БПЛА на Донецк ранены пять мирных жителей

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в Буденновском районе города при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

В Буденновском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадали женщины 1939, 1957, 1958, 1970 г. р., мужчина 1964 г. р. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены остекление четырех многоквартирных домов, теплотрасса, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в городе Севске при атаке дрона погиб сотрудник предприятия. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помочь родственникам погибшего.

До этого украинский дрон стал причиной смертельного пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали пожар в частном секторе, несмотря на усилия спасателей, в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.

