Фицо призвал Европу сесть за стол переговоров с Россией Фицо предложил ЕС отказаться от ограничений на российскую нефть и газ

ЕС стоит вернуться к диалогу с Россией и отказаться от ограничений на импорт российских энергоресурсов, сообщил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также высказался за отмену ряда санкций, завершение кризиса на Украине и восстановление транзита нефти через «Дружбу».

Европейский союз и ЕК должны были бы немедленно восстановить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и юридическую среду, чтобы отдельные государства-члены и Евросоюз в целом восполнили недостающие резервы нефти и газа и позволили поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию, — считает политик.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза может привести к серьезным последствиям из-за усиления конфронтации с Россией. Политик подчеркнул, что именно дипломатия остается ключевым инструментом, способным предотвратить столь рискованный курс европейских лидеров. Мема добавил, что Россия не представляет угрозы для Европы и хочет возобновить диалог.