Решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза может привести к серьезным последствиям из-за усиления конфронтации с Россией, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик подчеркнул, что именно дипломатия остается ключевым инструментом, способным предотвратить столь рискованный курс европейских лидеров.

Милитаризация Европы — это не решение продолжающегося конфликта на Украине. Россия не представляет угрозы для Европы, она хочет возобновить диалог. Но если так будет продолжаться и дальше, нам придется винить самих себя в том, что мы стали угрозой для России, — сказано в публикации.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.