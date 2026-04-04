ОАЭ и Израиль «расплатились» алюминиевыми заводами за войну с Ираном

ОАЭ и Израиль «расплатились» алюминиевыми заводами за войну с Ираном Генштаб Ирана сообщил об ударе по алюминиевой промышленности ОАЭ

Армия Ирана атаковала ракетами и БПЛА объекты алюминиевой промышленности, сообщил генштаб Вооруженных сил Исламской Республики. По словам военных, которые цитирует гостелерадиокомпания IRIB, заводы работают в интересах Израиля и США.

Мы нанесли удары по алюминиевой промышленности в ОАЭ, — уточнили в генштабе.

В Иране отметили, что Израиль и США «имеют значительные инвестиции в алюминиевую промышленность ОАЭ и используют ее для производства военной техники». По информации Тегерана, противники используют предприятия для производства вооружения, «включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники». О результатах удара ничего не сообщалось.

Ранее Иран применил современную систему скрытого инфракрасного обнаружения для уничтожения американского истребителя F-15. Полковник США в отставке Стив Ганьярд заявил, что успех атаки был обусловлен использованием пассивных средств слежения, которые практически невозможно засечь бортовыми системами самолета.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил, что уничтожение иранскими военными истребителя F-35 стало «холодным душем» для США и Израиля. По его мнению, для Вашингтона и Тель-Авива стало неожиданным, что Тегеран использует сверхсовременные виды вооружений.