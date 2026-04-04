Иран использовал инфракрасные системы против американского самолета

Иран применил современную систему скрытого инфракрасного обнаружения для уничтожения американского истребителя F-15, сообщил телеканалу ABC News полковник США в отставке Стив Ганьярд. По словам военного эксперта, успех атаки был обусловлен использованием пассивных средств слежения, которые практически невозможно засечь бортовыми системами самолета.

По моим предположениям, иранцы использовали так называемое инфракрасное оборудование, то есть пассивные средства обнаружения, основанные на разнице температур, — пояснил Ганьярд.

Ранее СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил, что уничтожение иранскими военными истребителя F-35 стало «холодным душем» для США и Израиля. По его мнению, для Вашингтона и Тель-Авива стало неожиданным, что Тегеран использует сверхсовременные виды вооружений.