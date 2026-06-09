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09 июня 2026 в 15:12

Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака

Аналитик Коротченко: ЕС понадобится до пяти лет на создание боевого облака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюзу потребуется около пяти лет на создание боевого облака, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко. Так он прокомментировал информацию об отказе Франции и Германии от разработки истребителя FCAS в пользу формирования новой цифровой концепции, связующей разные типы войск. По его словам, в современных условиях это стало приоритетной задачей для Европы.

У Европы есть все необходимые ресурсы для создания истребителей пятого поколения. Другое дело, что в свете нынешних реалий более приоритетной задачей стало комплексное использование как беспилотников большой дальности, так и ракетного оружия. Поэтому [отказ Франции и Германии от совместной разработки истребителя FCAS] — это не более чем корректировка под текущие военно-политические задачи. Я полагаю, что любые военные программы могут быть реализованы в срок от трех до пяти-восьми лет. Учитывая озвученный проект [боевого облака], думаю, в течение четырех-пяти лет мы уже сможем увидеть какие-то практические результаты, — поделился Коротченко.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от покупки истребителей F-35A, способных нести ядерные бомбы B61-12, из-за бюджетных ограничений. Министры и высокопоставленные офицеры обсуждали этот вопрос в выходные и осознают сложность ситуации.

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