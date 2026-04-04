«Фабрики смерти», ВСУ под огнем ФАБ: новости СВО вечером 4 апреля

Армия России продолжает наступать на большинстве участков спецоперации, сообщают военкоры. Какие новости известны с фронтов СВО вечером 4 апреля, что рассказывают об украинских «фабриках смерти», где ВСУ оказались под огнем ФАБ?

Ситуация на фронтах СВО вечером 4 апреля

На восточном фланге ВС РФ ведут бои северо-западнее Мирного, ВСУ контратакуют в районе Чаривного и по линии Верхняя Терса — Воздвижевка, пытаясь сдержать российское наступление, сообщил экс-депутат Верховной рады, блогер Олег Царев.

«На Добропольском участке армия России сражается в районе Сергеевки и Новоалександровка — Василевка. Не стихают бои в районе Белицкого и Нового Донбасса. Передовые российские группы находятся в 2 км от Доброполья», — говорится в публикации политика.

По информации политика, на Константиновском направлении идут бои на южной окраине Долгой Балки, в Константиновке ВС РФ накапливают личный состав для окружения группировки ВСУ на юге города. Как отметил Царев, на западной стороне реки Кривой Торец зафиксировано присутствие российских войск в районе предприятия «Мегатекс». Для наката на юго-восточную часть Константиновки ВС РФ выдвигаются со стороны Александро-Шультино и Иванополья. Российские военные продолжают продавливать оборону ВСУ в центре Константиновки, в районе цинкового завода. Планирующие авиабомбы летят по Дружковке, ВСУ не оставляют попыток зайти на контролируемый армией России участок Предтечино — Ступочки. Российские силы наращивают давление северо-западнее и севернее Голубовки. ВСУ в свою очередь пытаются просочиться в Миньковку.

«На Северском участке ВС РФ увеличивают зону контроля в районах Резниковки и Калеников, закрепляясь на занятых рубежах. Западнее Дибровы российские малые группы действуют в районе Старого Каравана. На Краснолиманском направлении идут бои на прежних рубежах. Российские операторы FPV-дронов поражают логистику ВСУ вдоль Донца, а также трассу Славянск — Изюм. Противник продолжает затягивать ее антидроновой сеткой, а также спешно ремонтирует дорогу Лозовая — Барвенково для снабжения Краматорска. Основная задача наших войск — сокращение плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Оскол и выравнивание линии фронта. Улучшено тактическое положение [ВС РФ] в районе Боровой», — указывает Царев.

По данным политика, на Купянском участке есть локальные изменения к востоку от Купянска-Узлового, а на севере направления российские подразделения пробиваются к Колодезному. На Харьковском участке ВС РФ продвинулись в районе Липцев и немного в районе Волчанска, зачищают леса на востоке от Верхней Писаревки.

В сумском приграничье продолжается методичное продвижение армии России сразу на 15 участках: поступают данные, что ВС РФ вышли к окраинам Рясного и продвигаются в Великом лесе в районе Новодмитровки. При этом командование ВСУ перебрасывает к курской границе с других участков очередные расчеты БПЛА, а также живую силу, заключил Царев.

ВС РФ в зоне СВО

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о результатах авиаудара планирующими бомбами. По его информации, под огнем ФАБ оказались вээсушники, которые располагались в здании медтехникума.

«Гражданская инфраструктура фактически была превращена в казарму, что автоматически делает ее приоритетной целью. По итогам — значительные потери. Сообщается о большом числе погибших и раненых. Косвенным подтверждением масштаба удара служит переброска в Николаев партии груза 200, что указывает на серьезное поражение размещенного контингента», — пишет Лебедев.

Пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Такие объекты обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

«Рано или поздно эти „транзитки“ будут вскрыты, как были вскрыты в Красноармейске и Краматорске. И тогда мир увидит реальный масштаб этой одной большой „фабрики смерти“», — рассказал подпольщик.

Информацию о существовании тайных тюрем ранее подтверждали и в ООН, фиксируя случаи жестокого обращения в семи регионах Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

