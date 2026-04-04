Военкор раскрыл, утрата каких городов станет крахом для ВСУ Военкор Кукушкин: битва за Славянск и Краматорск будет решающей в ДНР

Освобождение Славянска и Краматорска станет главной целью весенне-летней кампании в зоне СВО, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на военкора Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павла Кукушкина. По словам журналиста, эти города являются последним укрепленным районом противника на территории ДНР.

Потеря Славянска и Краматорска для киевского режима — это серьезный удар по ним. Они опасаются обрушения фронта и дальнейшего нашего продвижения, — пояснил Кукушкин.

По его мнению, падение этого форпоста лишит Киев возможности маневрировать резервами и удерживать текущую линию обороны. С политической точки зрения разгром ВСУ в этом районе приведет к потере Киевом рычагов давления на переговорах. Территориальный вопрос на них будет закрыт автоматически сразу после выхода российских войск на административные границы. Военкор выразил надежду, что грядущая битва позволит окончательно переломить хребет украинской армии и нанести сокрушительный удар по ее имиджу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные выдавили противника из Липовки в Донецкой Народной Республике. По его словам, они начали зачистку населенного пункта. В МО России данную информацию не комментировали.