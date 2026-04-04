04 апреля 2026 в 11:44

Марочко рассказал, как ВС РФ выдавили ВСУ из Липовки

Марочко: ВС России выдавили военных ВСУ из Липовки в ДНР

Военные ВС РФ в рамках наступления у Рай-Александровки выдавили солдат Вооруженных сил Украины из Липовки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, они начали зачистку населенного пункта. В МО России данную информацию не комментировали.

Если мы говорим о Рай-Александровке, то здесь наши военнослужащие продолжают развивать успех, двигаясь с населенных пунктов Никифоровка и Федоровка Вторая. По моим данным, населенный пункт Липовка перешел в так называемую серую зону, — констатировал эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Верхняя Писаревка под Харьковом. Также бойцы РФ освободили Бойково в Запорожской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировок «Север» и «Восток».

