Составлен список лидеров, которые могут приехать на парад 9 Мая в Москве

Некоторые мировые лидеры сообщили о желании приехать на парад Победы 9 мая 2026 года в Москве. Кто может приехать на праздник в столицу России?

Кто из мировых лидеров может приехать на парад Победы в Москве

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько зарубежных политиков выразили желание прилететь в Москву в честь Дня Победы. У российского президента Владимира Путина на 9 мая уже запланирована серия международных контактов. Российская сторона прорабатывает детали визитов, уточнил он. Ушаков не раскрыл имена лидеров, которые могут приехать в столицу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве. Окончательный список иностранных гостей на праздник в честь 9 Мая пока не составлен.

«Как только этот список будет финализирован и мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Сейчас известно, что парад 9 Мая посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и лидер Абхазии Бадра Гунба.

Также глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве.

«9 мая я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — заявил Фицо.

Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Кто из мировых лидеров приехал на парад Победы в Москве в 2025 году

На 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли лидеры 27 стран: глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший тогда Республику Сербскую Додик, ныне похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Экваториальная Гвинея Теодор Обианг Нгема Мбасого, премьер Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров.

Также на Красной площади присутствовали глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Абхазии Гунба, президент Южной Осетии Гаглоев, президенты Палестины, Египта и Вьетнама Махмуд Аббас, Абдель Фаттах ас-Сиси и То Лам (ныне генсек Компартии Вьетнама). Боснию и Герцеговину представляла член президиума страны Желька Цвиянович.

В столице также были лидер Буркина-Фасо Ибраим Траоре, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али.

Индию представлял госминистр обороны страны Санджай Сетх — глава государства Нарендра Моди отменил визит из-за эскалации с Пакистаном. От Индонезии прилетел министр обороны Шафри Шамсуддин, от Никарагуа — спецпредставитель президента Лауреано Ортега, от ЮАР — министр обороны Анджелина Мотцекга. От Северной Кореи присутствовал посол.

