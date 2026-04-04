04 апреля 2026 в 15:49

Российские вузы меняют правила приема: детали, станет ли сложнее поступить?

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Ведущие российские вузы меняют правила приема абитуриентов. Какие детали известны, что поменяется, станет ли сложнее поступить?

В нескольких вузах изменился перечень вступительных экзаменов. Так, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности.

Высшие учебные заведения, которые готовят специалистов социально-гуманитарного профиля, теперь имеют право включать ЕГЭ по истории в списки вступительных испытаний наряду с обществознанием. Приемная кампания в этом году оставляет за абитуриентом выбор, какой из двух экзаменов сдавать.

«РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях», — отметили в Российском государственном гуманитарном университете.

Меняется процедура подачи документов. Так, в частности, МИФИ и РУДН больше не принимают заявления через электронные системы университета — обращаться следует посредством «Госуслуг», лично или по почте.

В РГСУ также заявили о «дне тишины» в рамках приемной кампании. Это означает запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. «Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышение прозрачности зачислений», — пояснили в вузе.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Также была пересмотрена система учета личных достижения и олимпиад. В МФТИ сокращается перечень подобных соревнований до 35 (было 50) и ужесточаются условия для поступления без экзаменов.

«Ключевое изменение — фактическое исключение призеров РСОШ (школьных олимпиад. — NEWS.ru) из категории поступающих без экзаменов: право БВИ (право поступления без вступительных экзаменов. — NEWS.ru) теперь сохраняется только за победителями», — подчеркнули в институте.

Балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, поднимается до 80, а по некоторым направлениям подготовки — до 85 по профильному предмету.

РГГУ, напротив, расширяет возможности для поступления: в 2026-м при зачислении можно получить баллы за допобразование в области искусств, физической культуры и спорта.

Как меняется целевой и платный набор

Ключевым изменением в этой области стала детализированная квота. Целевые места теперь закрепляются за конкретным заказчиком, пояснили в МПГУ. Шаг направлен на повышение прозрачности и привлекательности целевого обучения, добавили в НИУ ВШЭ.

Введены лимиты на коммерческое обучение по ряду направлений бакалавриата и специалитета. В числе наиболее популярных направлений, которые подпали под ограничение платных мест, согласно сведениям РАНХиГС, оказались психология, экономика, менеджмент, юриспруденция, журналистика, филология и другие.

Сокращение платных мест призвано привлечь внимание будущих абитуриентов к приоритетным для российской экономики направлениям подготовки, заявили в РЭУ имени Плеханова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для кого действуют исключения по экзаменам

Ученики из Белгородской, Курской, Брянской областей и Севастополя смогут сдать ЕГЭ в 2026 году по желанию. Об этом свидетельствует приказ Министерства просвещения.

В списке представлено 727 школ, из которых 212 находятся в Белгородской области, 41 — в Брянской, 405 в Курской и 69 в Севастополе.

Согласно документу, выпускники 9-х и 11-х классов будут проходить Государственную итоговую аттестацию в особом порядке. Они смогут выбрать сдачу экзаменов (ОГЭ или ЕГЭ) для поступления в вуз или же пойти по пути внутренних испытаний университета.

Приказ распространяет на указанные регионы особенности проведения ГИА, предусмотренные статьей 5 ФЗ от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ. В ней описанный порядок проведения экзаменов применяется к школьникам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Егор Зверев
