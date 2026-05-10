В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы Минобрнауки: в России день старта приема документов в вузы назначен на 20 июня

Прием документов в российские университеты на все уровни высшего образования начнется в единый день, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки. Старт подачи заявлений назначен на 20 июня.

В соответствии с действующим порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приема заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сроки завершения приема зависят от уровня образования и формы обучения. Для бюджетных и платных мест установлены разные даты окончания подачи документов в зависимости от программ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Федеральную антимонопольную службу изучить повышение цен на обучение в российских вузах. Он также предложил регулярно контролировать стоимость платного образования.

До этого Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов, который вступит в силу с июня 2026 года. Документ охватывает приборы, модели и демонстрационные изделия.