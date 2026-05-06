06 мая 2026 в 07:20

В Совфеде рассказали об изменениях приемной кампании в вузах

Гибатдинов: абитуриенты смогут подать документы в 1717 вузов через «Госуслуги»

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
В 2026 году у абитуриентов появилась возможность подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Однако традиционные способы подачи (лично или через «Почту России») также сохранены.

В этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, и ключевое из них — цифровизация процедуры поступления, — сказал сенатор.

Поступающие могут отслеживать все этапы в реальном времени: от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Через личный кабинет также подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз.

Для подачи онлайн потребуется сформировать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах. Для выбора учебного заведения создана единая цифровая среда «Подбор вуза», где можно ориентироваться на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.

Общество
абитуриенты
Госуслуги
документы
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

