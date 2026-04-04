Преподаватель престижного вуза усадила студентов за печатные машинки

В США преподаватель престижного Корнеллского университета Грит Маттиас Фелпс заставила студентов печатать работы на пишущих машинках, сообщает New York Post. По данным журналистов, таким образом педагог попыталась бороться с тенденцией делать все задания с помощью ИИ и чат-ботов.

Женщина пояснила, что не могла адекватно оценить уровень подготовки студентов, так как они сдавали ей написанные различными сервисами работы, поэтому в 2023 году она решила провести эксперимент. Фелпс купила несколько пишущих машинок на барахолках и установила их в классе. Теперь один раз в семестр студенты должны написать эссе, не пользуясь электроникой.

Поначалу, как рассказала одна из учащихся, она была в недоумении, поскольку абсолютно не понимала, как работает устройство. Однако со временем студенты освоились, некоторые признали, что такой метод действительно помогает сосредоточиться на работе: ничего не отвлекает, кроме того, невозможность стереть написанное заставляет куда более обдуманно относиться к выполнению задания.

