Трупы вывозят грузовиками, новая тактика: удары по Украине 4 апреля

Армия России 4 апреля продолжила наносить воздушные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Какие цели поражены, откуда трупы вывозят грузовиками, какая у ВКС новая тактика?

Удары по объектам на Украине ночью 4 апреля

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в восьми областях Украины. Мониторинг противника насчитал 286 БПЛА, запущенных с территории России.

«В Киевской области взрывы гремели в украинской столице и в Боярке, Вишневом, Василькове, Глевахе, а также в Белоцерковском районе. В Обухове поражена территория картонно-бумажного комбината. В Сумской области поражены склады, пункты временной дислокации ВСУ. В Харькове и пригороде зафиксировано 12 ударов: атакованы позиции ПВО, точки запуска БПЛА и РСЗО. В Черкасской области под ударами ж/д инфраструктура, в Одесской — портовая структура, в Днепропетровской — склады, химическое производство. Поражены цели в Запорожской области и на территории ДНР, подконтрольной ВСУ», — пишет политик.

ВС РФ в зоне СВО

По информации Лебедева, за последние сутки по Украине нанесено более 90 воздушных ударов. Под огнем оказались Сумская, Харьковская, Киевская, Черкасская, Одесская, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Кировоградская, Херсонская, Донецкая области.

Как пишет подпольщик, в Кривом Роге «есть удар по штабу с военными и администрациями некоторых населенных пунктов. Прорабатывалось взаимодействие в грядущей попытке "контрнаступу". Подобных сообщений из разных городов, захваченных бандеровцами, приходит очень много. В Николаев уже не только микроавтобусы с надписью груз 200 едут, но вчера видели грузовик».

«Если убрать шум и посмотреть на структуру, становится очевидно: речь идет уже не о серии ударов, а о переформатировании всей операционной глубины Украины. Конечно, это явно не долгосрочная перспектива ударов. И я уверен, что ближайшее время интенсивность ударов, как и сама глубина упадет. Но эта серия дала понять Западу, что ЛБС и 500 километров от нее — зона российского воздействия», — заключил подпольщик.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Почему не работает Telegram сегодня, 4 апреля: сбои, когда заблокируют



Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 апреля: где сбои в России

Пятый ребенок, три развода, ДТП с полицией: куда пропал Денис Матросов