Почему не работает Telegram сегодня, 4 апреля: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 4 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда мессенджер заблокируют полностью в России?

Где не работает Telegram 4 апреля

Ежедневно пользователи оставляют сотни жалоб на Telegram на мониторинговых ресурсах. Сбой описывается следующим образом: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается почти три сотни жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 40%, Санкт-Петербурга — 9%, Новосибирской области — 7%, Свердловской области, Татарстана — по 5%, Красноярского края — 4%, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края — по 3%, Краснодарского, Алтайского, Приморского краев — по 2%, Марий Эл, Башкирии, Ростовской, Астраханской, Владимирской, Нижегородской областей — по 2%, Ханты-Мансийского АО, Чувашии — по 1%.

Почему не работает Telegram 4 апреля, замедление

Роскомнадзор с начала февраля принимает меры в отношении Telegram. Регулятор пояснил, что мессенджер не следует букве закона; в случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда Telegram заблокируют полностью в России

Ранее в Сети распространились сообщения о полной блокировке Telegram в России в первых числах апреля. СМИ ссылались на «источники в Кремле», утверждая, что решение якобы уже принято.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«[Telegram должен] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена. Он предположил, что в начале апреля мессенджер будет полностью заглушен.

Матвейчев добавил, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 апреля: где сбои в России

Ликвидация «Батона» ВСУ, удар по Тольятти: новости СВО к утру 4 апреля

Обнаружили и уничтожили разведку ВСУ: успехи РФ к утру 4 апреля