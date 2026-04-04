Обнаружили и уничтожили разведку ВСУ: успехи РФ к утру 4 апреля

Морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении СВО. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 апреля?

Ликвидировали разведгруппу ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, операторы дронов подразделения войск беспилотных систем 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» продолжают уничтожать живую силу и технику формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО.

«В ходе боевой работы морские пехотинцы выявили попытку перемещения разведгруппы украинских боевиков к позициям подразделений группировки. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленных вражеских целей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты БПЛА группировки ведут разведку в круглосуточном режиме, а работа морпехов наносит врагу серьезный ущерб и лишает его возможности свободно маневрировать.

Сбили барражирующий боеприпас «Батон» и семь БПЛА-разведчиков

Подразделения Западной группировки войск уничтожили семь разведывательных беспилотников и один барражирующий боеприпас «Батон» противника в зоне проведения специальной военной операции, рассказали в российском военном ведомстве.

В министерстве отметили, что все цели противника были уничтожены в Харьковской области.

«На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы расчетов истребителей БПЛА зенитной ракетной батареи 27-й мотострелковой бригады оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство ударный БПЛА (барражирующий боеприпас „Батон“) и семь разведывательных БПЛА, включая Flyeye, Vector, „Лелека-100“, две „Фурии“, „Щедрик“ и Shark», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все обнаруженные цели были уничтожены методом воздушного тарана.

Уничтожили сеть связи ВСУ

Российские военные из группировки «Центр» ликвидировали замаскированные антенны связи, используемые ВСУ для управления войсками на Добропольском участке СВО, заявило Министерство обороны РФ.

«В ходе ведения разведки операторами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ была выявлена и идентифицирована замаскированная разветвленная сеть связи и управления подразделениями ВСУ на Добропольском направлении СВО. С применением современных оптоволоконных FPV-дронов все выявленные вражеские цели были уничтожены», — отметили в МО.

В военном ведомстве отметили, что уничтожение антенн связи ослепляет противника и лишает его возможности координировать действия своих подразделений на линии боевого соприкосновения.

Поразили пехоту и пункты управления БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожили пункты дислокации пехоты и управления беспилотниками ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что цели располагались в окрестностях села Великомихайловка и прилегающих к нему лесополосах. Координаты целей были переданы артиллеристам.

«По выявленным позициям нанесли удар расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок „Гвоздика“ группировки „Восток“. В результате точного огневого поражения пункты управления БПЛА вместе со специальной аппаратурой, а также места укрытия живой силы ВСУ в застройке и лесопосадках были разрушены», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило, что цели противника были выявлены с помощью разведывательного беспилотника.

