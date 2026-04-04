Спешка на фоне хаоса: почему США проиграют РФ и Китаю в освоении Луны

США запустили миссию Artemis II — первый после 1972 года пилотируемый полет к Луне с четырьмя астронавтами на борту. Однако высадка людей на поверхность спутника отложена на середину 2027 года из-за технических проблем с теплозащитным экраном корабля Orion. Между тем Китай готовит запуск автоматизированного спутника «Чаньэ-7» в августе 2026 года для исследования южного полюса Луны, а к 2030 году планирует высадку тайконавтов и создание постоянной базы совместно с Россией. Почему на Луну так спешат США, как ее будут осваивать Москва и Пекин и как лунная пыль поможет совершить революцию в ядерной энергетике, читайте в колонке политического обозревателя Александра Чаусова для NEWS.ru.

Как американцы летят на Луну

Космический корабль «Орион» в рамках американской лунной программы Artemis вышел на траекторию полета к Луне, сообщил глава NASA Джаред Айзекман. Экипаж из четырех человек стартовал с мыса Канаверал 1 апреля и должен облететь естественный спутник Земли и вернуться назад за 10 дней.

Программа Artemis нацелена на «восстановление присутствия человека на Луне», которого там не было после окончания миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Она включает в себя не только высадку на спутник, но и последующее создание окололунной орбитальной станции Lunar Gateway, а также научно-исследовательского поселка на поверхности, который должен снабжаться ядерной энергией от компактного реактора. Космическая станция должна быть создана на орбите Луны в 2027 году, а база на поверхности — в 2030-м.

Космическая гонка не та сфера, где всегда и во всем соблюдаются четкие сроки. Миссия «Ориона» была изначально намечена на 2025 год, а следующий запуск, уже с прилунением астронавтов, — на нынешний. Но сроки сдвинулись, и теперь Artemis III ориентировочно полетит весной 2027 года. Причина — проблемы с теплоизоляцией кораблей. Термообшивка «Орионов» AvCoat при возвращении на Землю крошится и отваливается кусками в верхних слоях атмосферы, поэтому нужно или ее дорабатывать, или менять траекторию полета. Но американцы гонят на всех парах, невзирая на риски.

Дело здесь, похоже, не в соображениях науки, а в престиже и рекламе. По словам академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, Штаты пытаются продемонстрировать свою технологическую мощь и закрепиться на околоземном спутнике первыми, чтобы использовать его как плацдарм для освоения глубокого космоса.

«Покорение Луны» может пригодиться и президенту США Дональду Трампу в сугубо утилитарных политических целях, поскольку на Земле в последнее время дела у него не очень. Такая спешка, особенно на фоне управленческого хаоса в команде Трампа, может привести к трагедии. Чего, какие бы у нас ни были сейчас отношения с США, категорически не хотелось бы.

Как к покорению Луны готовятся Китай и Россия

Другой, более вдумчивый подход к освоению Луны сейчас демонстрируют Китай и Россия. Пекин в августе 2026 года планирует запуск автоматической станции «Чанъэ-7» и высадку лунохода ОАЭ «Рашид-2». Москва в этом проекте также принимает участие: на борту станции будет российский пылесборник в рамках проекта «Пылевой мониторинг Луны», который в перспективе может оказаться даже важнее, чем высадка людей на поверхность.

Также КНР планирует создать орбитальную станцию и базу на Луне. Этот, по сути, совместный российско-китайский проект будет реализован в 2031–2036 годах.

Высадку тайконавтов Пекин планирует осуществить до 2030 года, а постройку Международной научной лунной станции (МНЛС) — в 2035-м, с перспективой расширения к 2050 году. База на поверхности будет российской-китайской, и наша страна выполняет сейчас один из главных проектов для обеспечения этого комплекса. В январе в Курчатовском институте начали создание компактной атомной электростанции «Селена», разработка которой стартовала еще в 2024-м.

Это будет модернизированная под космические нужды станция «Елена-АМ», которая создавалась для обеспечения энергией удаленных населенных пунктов в Якутии. «Селена» станет сердцем российско-китайской лунной базы и обеспечит космонавтам условия для длительного пребывания и работы на поверхности спутника Земли. Сборка реактора на Луне запланирована на 2032 год.

На подходе и суверенные российские лунные проекты. Запуск автоматического спутника «Луна-26» запланирован на 2028 год. Серия пилотируемых полетов намечена на 2031–2040 годы. Они предусматривают и высадки космонавтов на поверхность, интенсивность которых возрастет после 2036 года, когда будет построена лунная орбитальная станция.

Еще один важнейший российский проект в рамках лунной программы — это сверхтяжелая ракета «Енисей», которая должна доставлять грузы на орбиту спутника. Проект сложный, он несколько раз переносился и приостанавливался из-за нехватки финансирования. Сейчас первый пуск ракеты намечен на 2033 год.

Еще один перспективный проект — это ядерный буксир «Зевс» с установкой «Нуклон», который должен стать космической «рабочей лошадкой», не очень быстрой, но стабильно перевозящей по 10 тонн грузов в космосе между Землей и Луной.

Зачем России понадобилась лунная пыль

Возникает логичный вопрос — зачем это все? Планы по созданию лунных космодромов для изучения глубокого космоса звучат как откровенная фантастика. Сама по себе Луна и присутствие на ней людей, а то и целых поселков может показаться просто гонкой за престижем стоимостью в сотни миллиардов, а то и триллионы.

Но у освоения ближайшего к Земле крупного небесного тела могут быть самые прагматичные цели, например, в сфере атомной энергетики. Речь идет про гелий-3. Слияние 1 тонны гелия-3 и 0,67 тонны дейтерия эквивалентно сжиганию 15 млн тонн нефти. Для сравнения — 1 тонна урана по энергоемкости эквивалентна 1,35 млн тонн нефти. То есть речь идет о кратном превышении энергоемкости нынешнего ядерного топлива. И самое главное, гелий-3 на Луне находится в виде той самой «лунной пыли», и его там, по предварительным подсчетам, миллионы тонн.

Пока это все, хоть и во многом подтвержденная, но теория. Чтобы окончательно ее доказать и понять, как можно массово и на регулярной основе доставлять «лунную пыль» на Землю, нужны лунные базы и орбитальные станции, пылевые сборщики-анализаторы на аппарате «Чанъэ-7», а также космический буксир «Зевс» и грузовик «Енисей».

Если наладить простую, стабильную и относительно дешевую логистику между Землей и Луной, ядерная энергия на нашей планете будет стоить меньше, чем дрова, а топливо не закончится в обозримой перспективе.

И вопрос тут не в том, кто первый после 1972 года высадит человека на Луну, а кто освоит на ней промышленные процессы. И у России и Китая с их постепенным, неторопливым, но основательным подходом в этом отношении куда больше шансов.

