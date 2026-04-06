06 апреля 2026 в 09:31

Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выступила с резким осуждением атак на национальные установки по производству тяжелой воды, назвав их преступлением против науки и прогресса. Ведомство назвало действия США и Израиля подрывом международного здравоохранения и гуманитарного развития, сообщает агентства IRNA.

Американо-израильская атака на иранские установки по производству тяжелой воды является преступлением против науки, здравоохранения и прогресса человечества, — резюмировали в ОАЭИ.

Ранее МАГАТЭ прервало молчание после атак на АЭС «Бушер». В агентстве подчеркнули, что любые атаки на территории атомных станций и прилегающие зоны недопустимы.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 иранской АЭС «Бушер» был нанесен 24 марта. Инцидент произошел в 21:00 по московскому времени.

Также заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва надеется, что у США хватит благоразумия не бить по АЭС. Так он прокомментировал ультиматум президента Штатов Дональда Трампа, который пригрозил стране атакой на объекты энергетики.

