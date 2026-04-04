Ликвидация «Батона» ВСУ, удар по Тольятти: новости СВО к утру 4 апреля

Российские военные сбили барражирующий боеприпас «Батон» и семь дронов-разведчиков ВСУ в Харьковской области, армия РФ в течение недели улучшила позиции сразу на четырех участках Краснолиманского направления. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Сотрудник промпредприятия пострадал при атаке ВСУ на Тольятти

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города, сообщил в своих социальных сетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, также дрон попал по крыше многоквартирного дома.

Раненый рабочий в данный момент госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшего уточняется. На месте работают оперативные службы. Жильцам предложили пункты временного размещения.

ВС РФ разделались с украинским «Батоном» под Харьковом

Подразделения Западной группировки войск уничтожили восемь воздушных целей противника в Харьковской области. Среди сбитых объектов — барражирующий боеприпас «Батон» и семь разведывательных беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Все цели были ликвидированы в Харьковской области. Операторы расчетов истребителей БПЛА действовали в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что все обнаруженные цели были уничтожены методом воздушного тарана. Это означает, что российские дроны-перехватчики физически столкнулись с аппаратами противника, не оставив им шанса на уклонение.

Российские бойцы за неделю закрепились на новых рубежах в зоне СВО

Российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Российские бойцы, по словам Марочко, планомерно выдавливают подразделения ВСУ из Дибровы. По его данным, украинские солдаты оказывают ожесточенное сопротивление в самом Красном Лимане. Командование ВСУ регулярно бросает к городу свежие резервы, однако существенных результатов это не приносит.

Украинский «человеческий капитал» уличили в нежелании умирать

Украинцы перестали проявлять желание идти в зону боевых действий, обратил внимание глава офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Он призвал не ждать чуда от изменения формата работы военкоматов.

Выступая перед журналистами, Буданов указал, что между потребностями армии в «человеческом капитале» и настроениями граждан существует огромный разрыв. По его словам, люди смотрят телевизор и соцсети, но не горят желанием воевать, а фронт нуждается в пополнении.

Город-спутник Запорожской АЭС атаковали украинские БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС — Энергодару. Один из дронов попал в вышку сотовой связи, другой — в жилой дом, повредив квартиры на втором этаже, рассказал о последствиях нападения в своих социальных сетях мэр города Максим Пухов.

Информацию также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что удары по энергооборудованию привели к отключению света в южной части региона. Запорожская АЭС находится под контролем России, ее реакторы остановлены из соображений безопасности. Станция обслуживается резервными линиями, обеспечивающими энергией саму АЭС и прилегающие территории.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 апреля

Массированный налет БПЛА на Тольятти 4 апреля: взрывы, пожар, что известно

Наступление ВС РФ на Харьков 3 апреля: бегство ВСУ, бои у Купянска-Узлового