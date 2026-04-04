Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 апреля?

В ночь на субботу, 4 апреля, сразу в нескольких регионах России был введен режим опасности атаки беспилотников. В частности, это коснулось Тульской, Оренбургской и Самарской областей.

Власти призвали жителей быть осторожными и укрыться в безопасных местах.

При этом в Самарской области также был введен режим «Ковер», сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим „Ковер“. Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — говорится в сообщении.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, которая раздалась в небе над Тольятти — городом областного значения Самарской области. По версии канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов-камикадзе. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT проинформировали о дыме, который разрастается над одним из районов города. Местные жители также рассказали каналу о звуках моторов и взрывах в разных частях Тольятти. SHOT уточнил, что беспилотники летят на низкой высоте, в небе видны яркие вспышки.

Позднее SHOT со ссылкой на жителей сообщил, что обломки беспилотника рухнули в 200 метрах от жилой многоэтажки в Тольятти.

«Очевидцы назвали эту атаку одной из самых массовых за все время, взрывы гремели около двух часов. Всего было слышно более 10 громких звуков над городом. Предварительно, ВСУ атаковали Тольятти беспилотниками типа „Лютый“», — говорится в посте.

Местные жители заявили SHOT, что массированный налет продолжался около двух часов, БПЛА летели низко, по нескольку штук за раз, а в небе мелькали вспышки и выла сирена воздушной опасности.

«По словам местных жителей, обломки сбитого БПЛА рухнули прямо рядом с жилой многоэтажкой (около 200 метров от дома). После этого начался пожар в поле. На месте работают экстренные службы. В данный момент официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — отметили авторы.

Кроме того, в ночь на субботу украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС — Энергодару. Один из них попал в вышку сотовой связи, другой — в жилой дом, повредив квартиры на втором этаже, рассказал о последствиях нападения в своих социальных сетях мэр города Максим Пухов.

«Один из FPV-дронов атаковал вышку сотовой связи в 1-м микрорайоне. Второй ударил в жилой дом на Казацкой, 17, повредив жилые помещения на втором этаже», — уточнил градоначальник.

Информацию также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что удары по энергооборудованию привели к отключению света в южной части региона.

«Ремонтно-восстановительные работы ведутся», — сообщил Балицкий.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 3 апреля российские регионы подверглись налету 192 дронов. В военном ведомстве добавили, что они пытались атаковать 16 субъектов РФ, в том числе Московский регион.

В Донецке БПЛА атаковал магазин, сообщил представитель Следственного комитета РФ. По его словам, дрон был американского производства, о чем свидетельствуют обнаруженные фрагменты снарядов.

В СК РФ добавили, что в результате удара БПЛА были повреждены торговые точки, многоквартирные дома, а также объекты гражданской инфраструктуры. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Донецк.

Суд приговорил к тюремному заключению троих жителей Ивановской области за поджог вышки сотовой связи, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Злоумышленники получили сроки от 9 до 22 лет. Ущерб от их действий составил свыше миллиона рублей.

«Вынесен обвинительный приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 г. р., обвиняемым в совершении террористического акта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подсудимые вступили в запрещенное на территории РФ террористическое сообщество, где им пообещали деньги за выполнение заданий. Поджечь вышку сотовой связи им поручил куратор с Украины в мессенджере. Осужденные так и не получили деньги за преступление.

