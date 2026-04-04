Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 02:44

SHOT: мощные взрывы прогремели над Тольятти

SHOT сообщил о серии взрывов при работе ПВО над Тольятти Самарской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, которая раздалась в небе над Тольятти. По версии канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Самарской области. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT проинформировали о дыме, который разрастается над одним из районов города. Местные жители также рассказали каналу о звуках моторов и взрывах в разных частях Тольятти. SHOT уточнил, что беспилотники летят на низкой высоте, в небе видны яркие вспышки.

По предварительной информации канала, российская ПВО уничтожает дроны-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил угрозу подлета беспилотников и ввел режим «Ковер».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов, которые прогремели в небе над Курском. По информации канала, местные жители сообщают о работе сил противовоздушной обороны, которые уничтожают воздушные цели в небе над городом. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало. На месте, по предварительной информации источников, работают оперативные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.