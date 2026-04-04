SHOT: мощные взрывы прогремели над Тольятти SHOT сообщил о серии взрывов при работе ПВО над Тольятти Самарской области

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, которая раздалась в небе над Тольятти. По версии канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Самарской области. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT проинформировали о дыме, который разрастается над одним из районов города. Местные жители также рассказали каналу о звуках моторов и взрывах в разных частях Тольятти. SHOT уточнил, что беспилотники летят на низкой высоте, в небе видны яркие вспышки.

По предварительной информации канала, российская ПВО уничтожает дроны-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил угрозу подлета беспилотников и ввел режим «Ковер».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов, которые прогремели в небе над Курском. По информации канала, местные жители сообщают о работе сил противовоздушной обороны, которые уничтожают воздушные цели в небе над городом. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало. На месте, по предварительной информации источников, работают оперативные службы.