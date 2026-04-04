Украинский «человеческий капитал» уличили в нежелании умирать

Украинцы перестали проявлять желание идти в зону боевых действий, обратил внимание глава офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Он призвал не ждать чуда от изменения формата работы военкоматов.

Выступая перед журналистами, Буданов указал, что между потребностями армии в «человеческом капитале» и настроениями граждан существует огромный разрыв. По его словам, люди смотрят телевизор и соцсети, но не горят желанием воевать, а фронт нуждается в пополнении.

Буданов также подчеркнул, что не стоит ждать чуда от переименования ТЦК, так как суть процесса от этого не изменится. В противном случае, по его словам, «фронт упадет».

Ранее сообщалось, что российские следователи заочно обвинили Буданова и двоих украинских командиров в совершении террористического акта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что удар по ресторану в Хорлах Херсонской области квалифицирован как теракт. В расследовании установлено, что к организации преступления были причастны Роберт Бровди и сотрудники ГУР Минобороны Украины, которыми на момент удара руководил Буданов.