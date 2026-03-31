31 марта 2026 в 23:38

Следствие заочно обвинило Буданова в теракте в Херсоне

Бастрыкин: Буданову заочно предъявили обвинения в теракте в Хорлах

Российские следователи заочно обвинили главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова и двоих украинских командиров в совершении террористического акта, заявил РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин. Удар по ресторану в Хорлах Херсонской области квалифицирован как теракт.

По словам Бастрыкина, авиаудар по гражданскому объекту был нанесен воинским подразделением под командованием полковника Андрея Дзяния. В расследовании установлено, что к организации преступления были причастны Роберт Бровди и сотрудники ГУР Минобороны Украины, которыми на момент удара руководил Буданов.

Ранее сообщалось, что в Москве перехватили поставленную из Польши партию из 504 заминированных стелек с подогревом. По данному факту задержали иностранца, который получил взрывоопасную посылку. Мощность каждого устройства составила 1,5 г в тротиловом эквиваленте. ФСБ показала видео допроса иностранца.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов.

Александр Бастрыкин
СК РФ
теракты
обвинения
