Следствие заочно обвинило Буданова в теракте в Херсоне Бастрыкин: Буданову заочно предъявили обвинения в теракте в Хорлах

Российские следователи заочно обвинили главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова и двоих украинских командиров в совершении террористического акта, заявил РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин. Удар по ресторану в Хорлах Херсонской области квалифицирован как теракт.

По словам Бастрыкина, авиаудар по гражданскому объекту был нанесен воинским подразделением под командованием полковника Андрея Дзяния. В расследовании установлено, что к организации преступления были причастны Роберт Бровди и сотрудники ГУР Минобороны Украины, которыми на момент удара руководил Буданов.

