В Москву прибыла партия заминированных стелек для бойцов СВО В Москве задержали партию заминированных стелек с подогревом для бойцов СВО

В Москве перехватили поставленную из Польши партию из 504 заминированных стелек с подогревом, которые планировали отправить в зону СВО, передает Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, по данному факту задержали иностранца, который получил взрывоопасную посылку. Мощность каждого устройства — 1,5 г в тротиловом эквиваленте.

Задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Республику Беларусь, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов.

До этого жителя Амурской области, работающего помощником машиниста, взяли под стражу по обвинению в совершении диверсии. Мужчина пытался поджечь локомотив, выполняя требования мошенников.