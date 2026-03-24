Допрос забравшего партию заминированных стелек иностранца попал на видео

ФСБ показала видео допроса иностранца, доставившего в РФ партию заминированных стелек, которые планировали отправить в зону спецоперации на Украине. Его задержали после досмотра автомобиля, передает РИА Новости. На упаковках стелек указано, что они с подогревом, внутри них оказались взрывные устройства.

По словам задержанного, он занимается грузоперевозками и приехал в Москву. Один из клиентов заказал ему доставку шести коробок со стельками.

Ранее сообщалось, что в Москве перехватили поставленную из Польши партию из 504 заминированных стелек с подогревом. По данному факту задержали иностранца, который получил взрывоопасную посылку. Мощность каждого устройства составила 1,5 г в тротиловом эквиваленте.

