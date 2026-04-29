Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве

Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве

Следователи СК России допросили уже больше 70 свидетелей по уголовному делу о пожаре в строящемся доме в Москве, где погибли восемь человек, сообщили на канале ведомства в мессенджере МАКС. Правоохранители также провели пять обысков и шесть выемок.

Допрошено свыше 70 свидетелей, среди которых лица, осуществляющие трудовую деятельность на объекте, и очевидцы пожара. Проведено пять обысков и шесть выемок, где изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций, назначено 13 судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, — сказано в сообщении.

По версии следствия, пожар произошел из-за системного невыполнения требований пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм. Среди них — представители застройщика, технического заказчика и генподрядчика.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании, расположенном на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка, вблизи станции МЦД-2 Красный балтиец. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре. Ответственным был назначен руководитель ГСУ СК по Москве Дмитрий Беляев.