21 апреля 2026 в 11:57

Суд вызвал свидетелей по уголовному делу сына «крабового короля» Кана

Судья вызвал свидетелей по делу сына «крабового короля» Александра Кана, обвиняемого в контрабанде краба, участии в ОПС и уклонении от уплаты таможенных сборов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. В ходе заседания 21 апреля также истребовали документы по ходатайству защиты о признании доказательств недопустимыми.

Кроме того, приняты меры к вызову ряда свидетелей для допроса их в судебном заседании непосредственно, а также с использованием системы видео-конференц-связи, — говорится в сообщении.

До этого адвокаты бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», подали апелляцию на приговор по делу о контрабанде, создании преступного сообщества и уклонении от налогов. Они просят Приморский краевой суд отменить наказание в виде 24 лет колонии и штрафа в размере 4,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства 4,2 млрд рублей с сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Эта сумма является эквивалентом стоимости незаконно вывезенного краба.

