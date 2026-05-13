Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке «112»: певица Линда покинула полицейский участок после восьмичасового допроса

Певица Линда (Светлана Львовна Гейман) вышла из полицейского участка после допроса, который длился свыше восьми часов. Вместе с ней в отделении находились ее нынешний директор Михаил Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова, у которой ранее прошли обыски, пишет Telegram-канал «112».

Как сообщают источники, обыски в офисе фирмы «Профит» связаны с обнаружением предположительно поддельных документов. С их помощью Шамова и певица, по версии следствия, могли присвоить права продюсера Максима Фадеева на песни, исполняемые Линдой. Речь идет о композициях, которые долгое время были визитной карточкой артистки.

В ходе следственных действий оперативники изымали документацию и другие материалы, имеющие отношение к авторским правам. Сам Фадеев ранее неоднократно заявлял о незаконном использовании его интеллектуальной собственности. В настоящий момент следователи продолжают анализ изъятых бумаг.

Информация о предъявленных обвинениях и мере пресечения пока не разглашается. Адвокаты участвующих в деле лиц от комментариев воздерживаются.

Ранее сообщалось, что, предварительно, поводом для следственных действий стали разногласия артистки с Фадеевым из-за песни «Ворона», альбома «Песни тибетских лам» и других. Конфликт не утихает долгие годы.