Певице Линде грозит статус подозреваемой в деле о мошенничестве

Российская певица Линда (Светлана Гейман) может стать подозреваемой по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС адвокат Тимур Чанышев. Ее процессуальный статус изменится, если другие фигуранты расследования прямо укажут на причастность к преступлению. Также для этого потребуются твердые доказательства того, что артистка достоверно знала о незаконной схеме и получала от нее финансовую выгоду.

Линда может из свидетеля превратиться в подозреваемую. Сейчас основным обвиняемым является ее директор Михаил Кувшинов. Также по делу проходит Дарья Шамова из ООО «Профит», — добавил Чанышев.

Ранее Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру певицы Михаилу Кувшинову. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

До этого певицу Линду вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о нарушении авторских прав. Поводом стал ее давний конфликт с Фадеевым, связанный с правами на такие известные песни, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие композиции, которые принесли ей популярность в 1990-х годах.