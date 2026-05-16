За два часа над регионами РФ и Азовским морем сбили чертову дюжину БПЛА За два часа над регионами России и Азовским морем сбиты 13 украинских БПЛА

Силы ПВО перехватили и уничтожили за два часа над регионами РФ и Азовским морем 13 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей.

16 мая текущего года в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и Республику Крым. Также БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.