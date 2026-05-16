В Минздраве рассказали лайфхак, как дожить до 100 лет

Минздрав: россиянам следует отслеживать уровень холестерина и глюкозы

Отслеживание уровня холестерина и глюкозы увеличивает шансы человека дожить до 100 лет, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По словам члена-корреспондента РАН, которые приводит РИА Новости, этому же способствуют профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет, — отметила Ткачева.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обращал внимание, что труд является одним из главных секретов здорового и активного долголетия. Человеку важно понимать, что его действия приносят пользу обществу, добавил он.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что внезапная бессонница может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера. По словам специалиста, в таком случае она сопровождается активными движениями во сне.

