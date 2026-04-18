Невролог раскрыла опасную болезнь с бессонницей в симптомах Невролог Демьяновская: бессонница может быть симптомом болезни Паркинсона

Внезапная бессонница может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера, рассказала Lenta.ru невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По словам специалиста, в таком случае она сопровождается активными движениями во сне.

Врач отметила, что на начальной стадии недуга может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна. Тогда человек может даже разговаривать и размахивать руками в бессознательном состоянии. Подобная картина наблюдается и при болезни Альцгеймера: поначалу структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования, из-за чего человек начинает хуже засыпать.

Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов — тремора, мышечной скованности, — отметила она.

Ранее врач-невролог и реабилитолог Марина Аникина рассказала, что у деменции есть ряд факторов риска, на которые невозможно повлиять, например возраст, пол и наличие хронических заболеваний. По ее словам, опасными «спутниками» расстройства могут быть атеросклероз, сахарный диабет, гормональная дисфункция щитовидной железы, менопауза и другие.