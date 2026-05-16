Названа сумма, которой не хватило Зеленскому для спасения Ермака из СИЗО На залог для Ермака удалось собрать лишь 59 млн гривен из нужных 140 млн

Продолжающийся сбор денег на выплату залога для экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака показал слабость власти президента Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». По его информации, к вечеру пятницы для ближайшего соратника главы государства смогли собрать только 59 млн гривен (около 97 млн рублей) из 140 млн (около 230 млн рублей) необходимых.

Как отмечают журналисты, сумма, хоть и крупная, не является астрономической, однако на счет до сих пор не поступила даже половина. Представители оппозиции и источники в политических кругах утверждают, что президент прилагает немало усилий, чтобы деньги нашлись, но процесс идет медленно. Это показательно само по себе, пишут журналисты, ведь еще недавно банковская система считалась зоной влияния экс-главы Офиса президента.

Эпопея с залогом для Ермака превращается в еще один индикатор серьезного ослабления власти Зеленского. <…> Представители оппозиции и источники в политических кругах утверждают, что президент прилагает немалые усилия, чтоб деньги были собраны, но процесс движется медленно. <…> И это означает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны ослабевают. И он уже не может решить даже такие, далеко не самые сложные, вопросы, — говорится в материале.

Адвокат Ермака объясняет задержку сложностями с приемом средств со стороны банков. Это показательно само по себе, пишут журналисты, ведь еще недавно банковская система считалась зоной влияния экс-главы Офиса президента.

Ранее пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что сбор необходимой суммы денежного залога для освобождения Ермака из-под стражи продолжается уже более суток. На специальный счет к настоящему моменту переведено лишь 44,5 млн гривен (74 млн рублей), тогда как необходимо внести 140 млн гривен (233 млн рублей).