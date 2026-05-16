Военнослужащие группировки войск «Север» за первую неделю мая уничтожили более 10 наземных беспилотных средств, склад материальных средств и до пяти складов с боекомплектом ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС командир подразделения с позывным Сват. По его словам, этим российские военные нарушили логистику противника.

Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» нарушили логистику ВСУ, уничтожив средства доставки и склады боекомплекта, — отметил военный.

Он добавил, что дроны ВС РФ беспрерывно изучают местность на наличие мест, где противник хранит боеприпасы и другие материальные средства. При их обнаружении расчет ударных БПЛА наносит удар.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что сейчас армия ведет уличные бои, уничтожаются силы противника на территории национального парка «Святые горы».

Тем временем в МО РФ информировали, что российские военные в условиях обстрелов со стороны ВСУ действовали зеркально, нанося ответные удары за каждое нарушение перемирия. Целями стали огневые позиции РСЗО, артиллерии и минометов, а также пункты управления ВСУ и места запуска беспилотников.