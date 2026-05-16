«Рискованный шаг»: Трамп спрогнозировал конфликт Китая и Тайваня

Китай не будет атаковывать Тайвань, если Тайбэй сам не решится на провокацию в адрес Пекина, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Он также назвал потенциальный военный конфликт рискованным шагом.

Когда меня не будет, думаю, они, возможно, что-то предпримут, если все останется как есть. Но сейчас у них есть Тайвань, который хочет стать независимым. Что ж, это рискованный шаг. Когда вы становитесь независимыми, они идут на это, потому что хотят вступить в войну и считают, что Соединенные Штаты их поддержат. Я бы хотел, чтобы все оставалось как есть, — сказал Трамп.

Трамп также призвал Тайвань «немного притормозить», говоря о военных возможностях Пекина, которые мощнее, чем у острова. Он также попросил Пекин не устраивать провокаций.

Ранее американский лидер заявил, что не хочет вовлечения американских войск в возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня. США не поддерживают сценарий, при котором тайваньская сторона пойдет по пути независимости, подчеркнул глава Белого дома.