«Размер имеет значение»: в МИД оценили характеристики «Сармата» Рябков: характеристики «Сармата» — тот случай, когда размер имеет значение

Параметры компонентов нового отечественного ракетного комплекса «Сармат» — тот случай, когда «размер имеет значение», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, он был очень впечатлен отстреливанием газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем.

До этого Рябков сообщил, что Россия не хочет расшатывать стратегическую стабильность. По словам дипломата, именно по этой причине страна предупредила мир об испытаниях ракетного комплекса «Сармат».

Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу назвал огромным триумфом российских инженеров, научно-исследовательских центров и военно-промышленного сектора удачное окончание тестов современного ракетного комплекса «Сармат». В частности, он охарактеризовал вооружение как весьма значимый и масштабный проект.