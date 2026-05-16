Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции Трамп заявил об уверенности в капитуляции Ирана перед США

Вашингтону в конечном итоге удастся добиться полной капитуляции Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом телеканала Fox News. До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Исламская Республика готова к любому сценарию развития событий: как к возобновлению полномасштабных военных действий, так и к незамедлительному возвращению за стол переговоров.

Да, я не сомневаюсь, — ответил американский лидер.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают сценарии возможного возобновления военных действий против Ирана. По информации источника, есть вероятность новых ударов уже в ближайшее время. Рассматриваются варианты более интенсивных бомбардировок и наземной операции спецназа.

До этого США направили ответ на письменное предложение Ирана о прекращении войны. По данным ближневосточных журналистов, Вашингтон отклонил предложенный Тегераном план из 14 пунктов. Иранская инициатива предполагала двухэтапный переговорный процесс. Первый был направлен на прекращение боевых действий на всех фронтах.