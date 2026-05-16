Украина до сих пор не пришла к единому мнению о возможностях дрона «Герань», поэтому ему нередко приписывают любые разрушения, заявил в разговоре с ИС «Вести» разработчик систем РЭБ Игорь Потапов. При этом, как отметил специалист, описания последствий ударов каждый раз отличаются и зачастую противоречат друг другу.

На Украине сейчас модно любые разрушения называть попаданием «Герани». Парадокс заключается в том, что от удара к удару последствия поражения меняются, а ВСУ и медийное пространство Украины до сих пор не смогли определиться, на что «Герань» способна — то ли на поджог гаража, то ли на выбивание двух этажей многоквартирного дома, — пояснил собеседник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские тяжелые истребители поколения 4++ Су-35 с ракетами большой дальности Р-37М могут сбивать американские самолеты F-16. Так он прокомментировал слова министра обороны Бельгии Те Франкена о передаче Украине этих самолетов. Он также напомнил, что F-16 используются для борьбы с «Геранями», которые иногда взрываются и поражают сам истребитель.