16 мая 2026 в 11:49

«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»

Разработчик Потапов: Украина стала приписывать все разрушения «Гераням»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина до сих пор не пришла к единому мнению о возможностях дрона «Герань», поэтому ему нередко приписывают любые разрушения, заявил в разговоре с ИС «Вести» разработчик систем РЭБ Игорь Потапов. При этом, как отметил специалист, описания последствий ударов каждый раз отличаются и зачастую противоречат друг другу.

На Украине сейчас модно любые разрушения называть попаданием «Герани». Парадокс заключается в том, что от удара к удару последствия поражения меняются, а ВСУ и медийное пространство Украины до сих пор не смогли определиться, на что «Герань» способна — то ли на поджог гаража, то ли на выбивание двух этажей многоквартирного дома, — пояснил собеседник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские тяжелые истребители поколения 4++ Су-35 с ракетами большой дальности Р-37М могут сбивать американские самолеты F-16. Так он прокомментировал слова министра обороны Бельгии Те Франкена о передаче Украине этих самолетов. Он также напомнил, что F-16 используются для борьбы с «Геранями», которые иногда взрываются и поражают сам истребитель.

Европа
БПЛА
дроны
Украина
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
