«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая

«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая

ВС РФ нанесли крупномасштабный дроновый удар по целям на Украине, сообщают источники. Сколько БПЛА зап устили в ночь на 16 мая, какие цели поражены, где начались пожары?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 16 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 16 мая ВС РФ запустили по целям на Украине 294 ударных БПЛА: различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы целей «Пародия».

ВСУ официально подтверждают попадания 20 ударных БПЛА в 15 районах и падение обломков беспилотников в девяти районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

Утром 16 мая комбинированные воздушные атаки ВС РФ продолжаются: БПЛА летят на Запорожье и Киев, а ВКС РФ запускают корректируемые авиабомбы по целям в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие цели поразили в Харькове в ночь на 16 мая

Российские БПЛА нанесли серию ударов по Харькову и окрестностям вечером и ночью 16 мая. Под ударом оказались Холодногорский, Новобаварский, Шевченсковский и Основнянский районы города, а также район международного аэропорта Харьков.

Источники сообщают, что в Холодногорском районе под удар попало локомотивное депо. Речь идет об уничтожении локомотива, повреждении грузового состава и разрушении диспетчерского пункта, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

В Новобаварском районе удар, по официальным заявлениям, пришелся «по территории неработающего предприятия». «Хроники Гераней» указывают, что это швейная фабрика на Скифской улице. «Неработающее предприятие» взорвалось с мощной вторичной детонацией.

После ударов в окрестностях аэропорта Харьков также зафиксирована вторичная детонация.

«Данный район может быть связан с ударами дальнобойными ракетами в сторону Белгорода и военной логистикой. [Взрывы] говорят о поражении техники или средств обеспечения», — указывает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель уничтожили ВС РФ в Полтавской области 16 мая

«Герани» нанесли серию ударов в Гадячском районе Полтавской области. После этого начались настолько мощные возгорания, что тепловые метки фиксируют спутники системы слежения за лесными пожарами FIRMS.

Цели известны: первый удар пришелся по объекту газодобычи — рядом с селом Великие Будищи расположен масштабный комплекс установки глубинной добычи углеводородов «Тимофеевская». Эта станция, принадлежащая госпредприятию «Укргаздобыча», добывала природный газ на Тимофеевском нефтегазоконденсатном месторождении.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Где отключилось электричество после ударов ВС РФ 16 мая

Самая крупная группа «Гераней» из примерно 30 единиц атаковала Измаил в Одесской области. После этого в городе и области отключилось электроснабжение.

«Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки города Измаила. Электроснабжение: в результате повреждения воздушных линий электропередачи без электроэнергии остались 39 населенных пунктов Измаильского района, без света находятся 22 662 абонента», — сообщили местные власти.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили в Запорожье 16 мая

После удара «Герани» вечером 15 мая над Запорожьем поднялась черная пелена дыма от пожара.

«Хроники Гераней» указывают место удара: территория завода технических масел и смазок «СП Юкойл» в Запорожье. Там были поражены резервуары с ГСМ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели ВСУ в ночь на 16 мая, какие подробности известны

Ряд источников сообщает об успешном ударе по целям, связанным с ВСУ, в Славянске. Удары были нанесены дронами «Молния».

Удар пришелся по северному пригороду Славянска. Вероятно, был поражен склад с боеприпасами ВСУ: над городом поднялся огромный столб дыма, очевидцы сообщили о многочисленных вторичных детонациях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Россия выжигает объекты ВСУ вокруг Одессы: удары по Украине 15 мая

„Мы вернемся“: почему Трамп снова угрожает Ирану, итоги переговоров

Пиратство по заказу Украины: арест сухогруза CAFFA, ситуация на Балтике