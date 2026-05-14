Появилось видео, как «Герани» «лупят» по металлокомбинату в Кривом Роге

Появилось видео, как «Герани» «лупят» по металлокомбинату в Кривом Роге Военкор Коц показал видео с ударами «Гераней» по металлокомбинату в Кривом Роге

Телеуправляемые дроны «Герань» ударили по украинскому металлургическому комбинату «АрселорМиттал» в Кривом Роге, соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Он уточнил, что площадки предприятия использовались ВСУ как места сборки и хранения беспилотников, а также как ремонтно-восстановительная база. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

Из-за атак дронов по «железке» встал металлургический комбинат «АрселорМиттал» в городе Кривом Роге, — отметил Коц.

Ранее ВС РФ обнаружили и уничтожили несколько установок усиления сигнала и другую аппаратуру ВСУ в Харьковской области. Как сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса группировки «Север» с позывным Карта, позиции противника выдали плохо замаскированные антенны.

Кроме того, российские артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны, также были ликвидированы до 25 украинских военных.